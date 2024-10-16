



كشفت الفنانة آيتن عامر عن تطورات أزمتها مع الفنان ريهام حجاج على خلفية حذف جزء من مشاهدها فى مسلسل “وكل ما نفترق”.

وقالت آيتن عامر في لقاء ببرنامج سينماتك" المذاع عبر قناة SBC: "أعتقد إن القضاء هيبقى له كلمته، وأنا مش هسيب حقي".

وأضافت آيتن عامر : أنا ليا حق وواثقة إنه هيرجع، والموضوع في المحاكم من أكثر من 3 سنين، ولن أكل ولا أمل لحد ما حقي يجيلي، وحقي رجع على فكرة من ساعة الأزمة وبما إنكو رحتوا للقضاء وافتريتوا عليا من حقي أدافع عن نفسي لآخر نفس".

أزمة آيتن عامر وريهام حجاج

وقد عادت أزمة مسلسل "وكل ما نفترق" على الساحة من جديد والتى نشبت منذ 3 سنوات فى عام 2021، بين كل من الفنانة أيتن عامر وبطلة المسلسل التى تدخلت فى مسار المسلسل وقامت بحذف مشاهد لأيتن عامر، لتتطور الأزمة للوصول إلى المحاكم.

عادت الأزمة بعد قيام المحامية ايناس البيطار وهي المحامية المنوطة بالمسلسل بمزاح ، حيث كتبت تدوينة عبر موقع "إكس" قائلة: " عمر ايتن عامر ما كانت قمر بفلتر او بدونه".

وهو الأمر الذى أغضب النجمة أيتن عامر ولكنها تمالكت نفسها وردت قائلة: "يا استاذة ايناس عيب، ركزى فى القضية أحسن من تويتر والكلام الفاضى ده".

وتابعت أيتن عامر: "معادنا فى المحكمة وأنا واثقة فى القضاء المصرى اللى هيرجعلى حقى ويعوضنى الظلم اللى اتظلمته فى المسلسل ده".. واستكملت: "محامية مسلسل وكل ما نفترق داخلة تهزر معايا.. ركزى فى القضية يا أستاذة".

وكانت أزمة مسلسل "وكل ما نفترق"، بدأت عندما أعلن كل من المخرج كريم العدل ومدير التصوير سامح الأمير والمؤلف محمد أمين راضي انسحابهم من استكمال العمل، وأن هذا الانسحاب جاء بسبب تدخلات بطلة العمل في تفاصيله، ورغبتها في سير العمل على هواها.

واشتعلت الأزمة بين أيتن عامر وبطلة المسلسل بعدما قام المخرج كريم العدل بإبلاغ أيتن عامر بأن معظم مشاهد دورها تم حذفها بعد تدخل إحدى أبطال المسلسل.