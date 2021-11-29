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وعكة صحية على الهواء.. أول تعليق من بسمة وهبة بعد خروجها من العناية المركزة

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بسمة وهبة
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الإثنين، 29-11-2021 04:00 م

بعد تعرّضها لوعكة صحيّة أثناء تقديم برنامجها ما تطلّب غرفة العناية المركزة بالمستشفى، خرجت الإعلامية بسمة وهبة عن صمتها، وطمأنت المتابعين بمنشور لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت بسمة في حسابها: "الحمد لله.. أزمة وعدِّت، ربنا بيبتلينا، ومن رحمته بينجِّينا".
وكانت تعرّضت وهبة لوعكة صحية للمرّة الثانية أثناء عرض برنامجها "90 دقيقة"، دخلت على إثرها المستشفى.
وأعلنت قناة "المحور" إعتذارها عن عدم إستكمال الحلقة، بعد تعرض بسمة لوعكة صحيّة أثناء الفاصل الإعلاني.
ونشر المسؤول عن صفحة بسمة وهبة، أوّل صورة لها وهي في العناية المركزة، وطلب من المتابعين بتعليق على الصورة، الدعاء لـ بسمة قائلاً :"بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل .. فضلا وليس أمرا، حيث نقلت للرعاية المركزة".
 

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