وضع ممدوح حمزة على قوائم الإرهاب

الإثنين، 26-10-2020
03:33 م
محمد فضل
قضت
الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى
وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق صلاح درة، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة،
بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة
"هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف
ونشر أخبار كاذبة.
كما قضت
المحكمة بإدراج المتهم على قوائم الإرهاب
طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
وأسندت
نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول
للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة
فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن
دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف
والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى
بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم، حسب اليوم
السابع.
ونص قانون
مكافحة الإرهاب
رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى
ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت
المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات
العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو
جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة
المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، ويُعاقب بذات العقوبة المقررة
للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها
بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك
المساعدة".