هرب شقيقها خوفًا من الفتك به.. اغتـ.ـصاب جماعي لفتاتين على يد 5 ذئاب بشرية بالجيزة

بعد يوم عمل شاق لم تسلم فيه فتاتان إحداهما قاصرة من مضايقات زبائن ومرتادي كافيه حتى وقت متأخر من الليل، بدلا ملابس الضيافة وغادرا رفقة شقيق إحداهما للعودة إلى المنزل.

سيناريو يومي معتاد طرأ عليه جديد على يد 5 مشاغبين استرقوا النظر إلى مركبة توك توك تسير في الطريق الخالي من المارة يقل شاب وفتاتان، زين لهما الشيطان سوء عملهم فاعترضوا طريق قاده وأجبروه على التوقف.

الشاب نزل للدفاع عن أخته وابنة عمه فنال نصيبه من وصلة ضرب مبرح فر معها هاربًا تاركًا الاثنتان -25 عاما و17 عامًا- فريسة سهلة بين أنياب ذئاب بشرية يلهثون وراء إشباع غرائزهم، وفق مصراوي.

بخسة ودناءة وتحت تهديد السلاح، اصطحب الخمسة الضحيتين إلى سطح عقار بمنطقة نائية، وتناوبوا على اغتصابهما دون رحمة أو شفقة بتوسلات الفتاة القاصرة التي بالكاد تتحدث العربية -كونها تحمل جنسية دولة أفريقية- وأفقدوها وقريبتها عذريتهما.

بعد انتهاء حفلة الاعتداء الجنسي، سمح المشاغبين الخمسة للضحيتين بالمغادرة فتوجهتا إلى قسم شرطة الهرم وقصتا ما تعرضتا له تحت أضواء القمر.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب شكل فريق بحث ضم ضباط مباحث الهرم بالتنسيق مع المساعدات الفنية وإشراف مفتش قطاع الأمن العام؛ لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

تتبع خطوط السير وتفريغ كاميرات المراقبة قاد الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم إلى هوية الجناة وتمكن من اصطيادهم واحدًا تلو الآخر في غضون ساعات قليلة. اصطف الخمسة في طابور عرض لتتعرف عليهم الضحيتين وتشرح كل منهما أدوارهم تفصيلا ليحيلهما مدير مباحث لجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.