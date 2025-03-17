نزلوا الترعة بالعربية.. مصـ.ـرع طبيب وطبيبة مخطوبين بالدقهلية

لقي طبيبان شابان مصرعهما إثر حادث سير مأساوي في محافظة الدقهلية، حيث انقلبت سيارتهما داخل إحدى الترع على طريق الجمالية - ميت سلسيل أثناء عودتهما، مما أسفر عن وفاةهما في الحال.

ونشر والد الطبيب عبر حسابه علي فيسبوك :" انا لله وانا اليها راجعون عيدك في الجنة يابني يافرحة عمرى ".

ولاقى هذا المنشور تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من أصدقائها عن حزنهم وصدمتهم لرحيلها المفاجئ.

ولقي طبيبان مخطوبان مصرعهما، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلونها في ترعة على طريق الجمالية - ميت سلسيل، في محافظة الدقهلية، امس الأحد.







