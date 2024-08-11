الأحد 11 أغسطس 2024
توقيت مصر 22:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك جديد.. أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

مقتل مصارع منتخب مصر للشباب محسن اللمبي في مشاجرة

حاولوا التسلل إلى اليمن.. مقتل 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين للحوثيين

يحمل "شهادة التوحيد".. هل اعتنق مجدي يعقوب الإسلام؟

شاهد.. عصام صاصا يبكي قبل القبض عليه في المطار ويوجه رسالة مؤثرة

فيديو صادم.. ينهي حياة زوجته وسط الشارع بـ3 رصاصات في الرأس

قرار مفاجئ بتأجيل عرض فيلم "الملحد"

السيسي يخص 3 أبطال مصريين في أولمبياد باريس برسالة مفاجئة

"معاريف" تكشف موعد "الهجوم الانتقامي" لحزب الله على إسرائيل

جردوه من ملابسه.. لص يهرب من قطار سوهاج بعد سرقة حافظة نقود

مقتل مصارع منتخب مصر للشباب محسن اللمبي في مشاجرة

نم
ا
الأحد، 11-08-2024 02:06 م


لقي المصارع المصري الشهير "محسن اللمبي" مصرعه في محافظة الإسكندرية، في مشاجرة بسبب خلاف حول أولوية ركن السيارة.

وتلقت الشرطة بلاغا بمصرع الملاكم محسن عبدالله، الشهير بـ"محسن اللمبي"، لاعب منتخب مصر للشباب، في مشاجرة مع أحد الأشخاص.

وتبين أن المجني عليه تشاجر مع آخر بسبب ركن السيارة في شارع الفضالي بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات أن لاعب الملاكمة توفي إثر طعنة نافذة أدت إلى وفاته، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وذكرت وسائل إعلام أن اللاعب "محسن اللمبي" كان يلعب في أحد الأندية بالإسكندرية ومنتخب مصر للشباب.

إقرأ ايضا

حح

يحمل "شهادة التوحيد".. هل اعتنق مجدي يعقوب الإسلام؟

م

شاهد.. عصام صاصا يبكي قبل القبض عليه في المطار ويوجه رسالة مؤثرة

نه

فيديو صادم.. ينهي حياة زوجته وسط الشارع بـ3 رصاصات في الرأس

أخبار متعلقة

2024_7_16_15_55_10_245

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة أمام الجميع