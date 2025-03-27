مشـ.ـاجرة بين عضوين بناد شهير في الزمالك داخل الحمام بسبب فتاة

كشف تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مشاجرة نشبت بين عضوين بناد شهير في الزمالك داخل حمام النادي، موضحا أن المشاجرة نشبت بين العضوين بسبب خلاف على فتاة.

وأفادت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المشاجرة نشبت داخل حمام النادي بين العضوين بسبب خلافات بينهما على فتاة عضوة في النادي وقام أحد أطراف المشاجرة بالتعدي بالضرب على الآخر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أعضاء نادي شهير في الزمالك يفيد بنشوب مشاجرة داخل حمام النادي وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عضوين بسبب خلاف بينهما على فتاة فقام المتهم بالتعدي على الآخر مما أسفر عن إصابته، وتم ضبط المتهم ونقل المصاب للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.