أثار عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق للشيخ محمد بن زايد، الجدل بتغريدة حول التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة.

هزيمة المقاومة

وكتب عبدالخالق عبدالله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" حركة حماس تصادق على صفقة استسلام كما فعل قبل ذلك (حزب إيران) في لبنان لتسقط بذلك خرافة المقاومة الإسلامية التابعة لايران التي لم تحرر شبرا من فلسطين ولم تتقدم خطوة نحو القدس بل جلبت الدمار للبلاد والعباد اينما حلت، فالمقاومة اما ان تكون وطنية او لا تكون".

وأثارت التغريدة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرض لموجة نقد كبيرة، بينما سأله البعض عن بنود الصفقة حتى يثبت أنه اطلع عليها.

الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ

أبلغ المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة سكان القطاع بعدم التحرك حتى بدء وقف إطلاق النار رسميا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، "ندعو المواطنين الكرام إلى عدم التحرك قبل بدء وقف إطلاق النار رسميا، والحصول على المعلومات الخاصة بموعد وقف إطلاق النار من المصادر الرسمية".

وقال مصدر في حركة حماس لقناة الحدث السعودية، إن اتفاق وقف النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه.

التوصل لصفقة

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إنه تم التوصل رسميا إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" موافقتها رسميا على وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "وفدنا برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء قطر ومصر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وتابعت الحركة في بيانها : "وكان المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء. وقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".