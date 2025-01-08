لماذا قرر لبنان تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى لبنان وليس مصر؟

قررت الحكومة اللبنانية ترحيل عبدالرحمن القرضاوي، نجل القيادي الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات ، حسبما أعلن وزير الإعلام زياد المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء.

وكانت الأجهزة الأمنية في لبنان ألقت القبض على نجل القرضاوي، أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، وذلك بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول الدولي، استناداً إلى حكم أصدره القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وطالبت مصر والإمارات بتسلم عبد الرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى مصر بموجب حكم قضائي، فيما طالبت الإمارات بتسلمه بعدما تحدث عن الإمارات في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.

وطرح قرار التسليم أسئلة حول خلفيات موافقة لبنان على تسليم القرضاوي للإمارات، رغم عدم وجود اتفاق قضائي لتبادل المطلوبين بين البلدين، غير أن مصدرا وزاريا أكد أن القرار "استند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

علماً أن القرضاوي كان أوقف فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائداً من سوريا أواخر ديسمبر الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، بجرم إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.

ماذا عن طلب مصر؟

وفي السياق، أوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه.