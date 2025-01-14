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"مش راجل".. علياء تطلب الخلع من زوجها وتكشف السبب الصادم

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الثلاثاء، 14-01-2025 12:34 م

 

وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب عدم الإنفاق عليها، واعتماده على ميراثها الضخم من أسرتها، حيث قررت بأنه يعمل في شركة تركها لها والدها، ويرفض الذهاب إلى الشركة أو مباشرة الأعمال ويعتمد على الأموال المتواجدة في البنوك، وحين طلبت الإنفصال رفض فقامت باللجوء للمحكمة طالبة الخلع منه.

علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: رفض يدفع لي إشتراك الجيمعلياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: رفض يدفع لي إشتراك الجيم

علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة

سردت علياء قصتها مع زوجها قائلة «أنا من أسرة ثرية جدا وجوزي من أسرة فوق المتوسط واتقدم لـ خالي بعد وفاة والدي والدتي وتقدمي في السن، أنا كنت وصلت لـ 38 سنة وهو 40 سنة، ووافق خالي واتجوزت بعد 3 شهور خطوبة، وبعد الجواز كانت الأمور طبيعية واشتغل في شركة سابهالي والدي ده غير مبلغ في البنك».

وأكملت علياء «بعد الجواز مكنش في مشاكل بيني وبينه وكانت الأمور كلها كويسة ومفيش خناقات لكن مع مرور الوقت المشاكل بدأت في البيت بسبب الفلوس بيني وبينه وبسبب أنه مبقاش يروح الشركة وبينام ويصحى وعايز يسافر وحاجات ملهاش اي علاقة بالرجولة رغم أني عملت له كل حاجة».

تابعت علياء عن قصتها في محكمة الأسرة «حياته كلها بقت خروجات ويروح يسحب من البنك وخلاص وكمان بياخد مرتب من الشركة مبقاش يروح ويقولي أنا جوز صاحبة الشركة أروح براحتي لدرجة أني كنت بقوله طيب روح بس في أي وقت بس شوف الشغل».

اختتمت علياء قصتها مع زوجها قائلة «في النهاية مبقاش يشتغل ولا عايز أي حاجة غير فلوس طول الوقت ومصاريف وأكل دليفري ومصروفات على الفاضي والمليان ومصروفات في الهواء وأنا مبقاش ينفع معايا الأسلوب ده طلبت منه الإنفصال في هدوء ولما رفض روحت رفعت قضية خلع».

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