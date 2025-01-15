على ذمة رجلين وحامل في توأم.. تفاصيل صادمة في أغرب قضية بأسيوط

لم تنتظر " فاطمة " حصولها على وثيقة الطلاق من زوجها ووقعت في حب " سباك " وتطورت العلاقة بينهما إلى وجود إقامة علاقة غير شرعية بينهما نتج عنها حملها في طفلين " توأم " والذي جعلها في ورطة خوفا من افتضاح أمرها وقرب إنجابها الطفلين جلسة مع والدتها والشاب الذي أقام معها العلاقة وتدبروا أمرهم حتى أن استقروا على تزوير وثيقة زواج لهما حتى يتمكنوا من تسجيل الطفلين واستخراج شهادة ميلاد لهما وأتموا مخططهم ولكن انكشف أمرهم والذي قادهم إلى خلف القضبان لتعاقبهم محكمة الجنايات بأسيوط بالسجن المشدد 3 سنوات .. تفاصيل القضية التي شهدتها منطقة الأربعين بمحافظة أسيوط .

البداية عندما تزوج " أحمد . ع . ع " من المتهمة الثالثة " فاطمة . ع . ي " عام 2016 وبدأت بينهما الخلافات كأي زوجين ولكن تطورت الخلافات وعلى الرغم من ذلك استمر زواجهما حتى أن أنجبا طفلهما " إياد " في عام 2019 واحتدمت الخلافات بينهما حتى أن تركت منزل الزوجية وعادت حامله طفلها على كتفها إلى منزل والديها وقامت برفع دعاوى قضائية على زوجها ولم تفصل فيها المحكمة ويقوم زوجها بإرسال النفقة الزوجية ونفقة الصغير ابنهما وخلال تواجد الزوجة بمنزل أسرتها تعرفت على المتهم الأول " إبراهيم " ووقعت بينهما علاقة تطورت إلى رغبته في الزواج منها ولكن عدم وجود وثيقة طلاق منعتهما من ذلك وتطورت العلاقة إلى زواجهما الغير رسمي في انتظار حصولها على حكم المحكمة بطلاقها من زواجها الأول لتوثق زواجها من " المتهم " ولكن نتج عن علاقتهما الغير شرعية بان حملت في " توأم " .

وقعت الزوجة وحبيبها في ورطة بسبب حملها وجلسا مع والدتها المتهمة الثانية يتدبرون أمرهم إلى أن توصلوا إلى إخفاء الأمر وقيامهم بتزوير وثيقة زواجها من زوجها بتعديل البيانات في قسيمة الزواج بوضع بيانات حبيبها وصورته حبيبها وعند موعد ولادتها قامت الزوجة بإحضار قسيمة زواجها وقامت والدتها المتهمة الثانية بتغيير بيانات الزوج ووضع صورة المتهم الأول بدلا من زوجها على القسيمة وقام المتهم الأول بالتوقيع على القسيمة ليكتمل أركان جريمتهم وقاموا بتصويرها وفور وضع المتهمة الثالثة لطفليها وقام المتهم الأول بتسجيل الطفلين بمكتب صحة خامس أسيوط مستخدما وثيقة الزواج المزورة حتى أن انكشف أمرهم بعد أن التقى الزوج بأحد أقاربها وقال له زوجتك تزوجتك عليك

وبعد تداول أوراق القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إسلام ثابت عضو المحكمة وأمانة سر زكريا حافظ لؤي بهي الدين و محمد علاء ، عاقبتهم بالسجن المشدد3 سنوات لقيامهم بالتزوير في محررات رسمية .