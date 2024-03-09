السبت، 09-03-2024
09:04 ص
نسمه عبد الوهاب
تنظر محكم
ة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش
بتهمة البلاغ الكاذب
فى الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين، وطالبت بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.
كانت تقدمت المشكو بحقها ببلاغ رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.