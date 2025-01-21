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قرار جديد مفاجئ بشأن دخول السوريين مصر

جح
ا
الثلاثاء، 21-01-2025 01:37 م

 

أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق أسامة خضر، أنه في ضوء العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، تم فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين.

وأكد أن الفيزا للطلبة السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، وللمستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك لأزواج وزوجات المواطنين المصريين.

وكانت قد تداولت وكالات الأنباء قرارا الشهر الماضي بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

وأوضحت أن القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.

كما شمل القرار وقتها منع دخول السوريين سواء كانوا زوج أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية.

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