فيديو يحدث ضجة.. امرأة تعترف بخيانة زوجها: الساعة بـ 500 جنيه

تجري الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحقيقات حول مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيه سيدة تبكي أثناء استجوابها من قبل شخص كان يجبرها على الحديث عن لقاء غير شرعي جمعها بشخص آخر.

500 جنيه في الساعة

وخلال الفيديو، اعترفت السيدة بأنها كانت ترافق شخصًا يُدعى شوقي بعلم والدتها، مقابل 500 جنيه في الساعة بالإضافة إلى مواد مخدرة من نوع “أيس”، كما ظهرت وهي تبكي أثناء تأكيدها إقامة علاقة غير شرعية.

إقامة علاقة غير شرعية

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة ما ورد في الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة بالإكراه

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم تعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة بالإكراه داخل محل سكنها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

عمال شركة الغاز

وبالفحص، تبين أن السيدة أبلغت عن دخول شخصين، يرتديان ملابس شبيهة بزي عمال شركة الغاز، إلى شقتها، حيث قاما بتكبيلها بحبل وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي.

العثور على المسروقات داخل الشقة

إلا أن التحريات كشفت اختلاقها الواقعة، حيث تم العثور على المسروقات داخل الشقة، بالإضافة إلى الأدوات التي استخدمتها لتكبيل نفسها، وبمواجهتها، اعترفت بأنها ادعت التعرض للسرقة بسبب خلافات مع زوجها، الذي حاول الزواج بأخرى ولم يكن ينفق عليها وأولادها، فضلًا عن إنفاقه أمواله على منصات المراهنات الإلكترونية.

إخفاء المشغولات الذهبية

وأوضحت أنها كانت تحاول إخفاء المشغولات الذهبية والمبلغ المالي لاستخدامهما في رعاية أطفالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.