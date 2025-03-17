فيديو.. تبادل القصف الصاروخي بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما يقولون إنه قصف مدفعي باستخدام راجمات الصواريخ للجيش السوري، مستهدفا تجمعات لحزب الله في لبنان.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن قصفا مدفعيا من الأراضي السورية يستهدف بلدة القصر في قضاء الهرمل شرقي لبنان، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقال مصدر بوزارة الدفاع السورية، إن الجيش السوري يستهدف بالمدفعية تجمعات حزب الله اللبناني التي قتلت جنودا على الحدود، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، الأحد، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله اللبناني.

من جانبه، نفى حزب الله اللبناني في بيان، الأحد، ما يتم تداوله عن علاقته بالأحداث على الحدود السورية، مؤكدا أن لا علاقة له بأي أحداث داخل سوريا.

وكان مصدر أمني سوري، أفاد بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى مقتل 3 من قوات الجيش السوري في اشتباكات مع مسلحين لبنانيين في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية.