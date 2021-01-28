«فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج»..خالد يوسف يعود لمصر

الخميس، 28-01-2021
05:34 م
المصريون
يستعد المخرج السينمائي والبرلماني السابق خالد يوسف
للعودة إلى مصر قريبًا، وذلك بعد فترة طويلة من السفر إلى فرنسا عقب أزمة فيديوهات
الفنانة منى فاروق والفنانة شيما الحاج
.
ونقل موقع- صدى البلد- عن مصادر تأكيدها أن خالد يوسف
سوف يعود إلى القاهرة بعد سنوات قضاها خارج البلاد برفقة زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار
شربتلى.
ونقل الموقع عن مصادر قضائية، أن النائب البرلماني السابق
ليس عليه أي قضايا، وأن موقفه القانونى سليم تماما، ويتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل
والسفر من مكان إلى آخر، لافتة أنه يستطيع دخول البلاد في أي وقت، كونه غير مطلوب على
ذمة أي قضايا.
وكان المخرج خالد يوسف
، قد سافر خارج البلاد، ليعيش لفترة
خارج مصر مع زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلى، بعد ضجة فيديوهات
منى فاروق
وشيما الحاج
، حيث اعترفن أمام النيابة أنهن كانا على ذكة خالد يوسف
بعقد زواج عرفي
وقت تصوير الفيديوهات
المخلة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهن على ذمة القضية بعد أشهر من
الحبس.