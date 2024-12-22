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فنانة شهيرة: معنديش مشكلة بنتي تعمل أدوار ساخنة وإغراء

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الأحد، 22-12-2024 11:26 ص

 

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة دوللي شاهين خلال وجودها ضيفة ببرنامج "القاهرة اليوم"، وهي تتحدث خلاله عن رأيها في دخول ابنتها الوسط الفني، وعن موافقتها إذا عرض عليها دور إغراء والمشاهد الساخنة.

وبسؤالها عن ما إذا كانت ترغب في دخول ابنتها مجال التمثيل قالت: "هوافق وهدعمها طبعًا، وهدعمها في أي حاجة هي هتعملها، ومش هيبقى عندي مشكلة لو عملت دور إغراء أو مشاهد ساخنة".

 

وحلت دوللي شاهين مؤخرًا ضيفة على برنامج "مع نزار الفارس" تقديم الإعلامي العراقي، نزار الفارس، وتحدثت خلال البرنامج عن السبب وراء اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية.

يذكر أن ، آخر مشاركات الفنانة دوللي شاهين كانت بمسلسل "المماليك" عام 2022.
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