رد حاسم من متحدث الزمالك بشأن تجديد عقد زيزو

السبت، 11-01-2025
09:58 ص
كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك
، مستجدات مفاوضات القلعة البيضاء لتجديد عقد
اللاعب أحمد سيد زيزو
نجم الزمالك
.
وقال سالم في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس» مع الإعلامي سيف زاهر: «زيزو
لم يجدد عقده حتى الآن، وفي حالة التجديد سنعلن بشكل رسمي بالطبع».
وواصل: «زيزو
متمسك بالاستمرار في الزمالك
ولكن لازلنا في مرحلة التفاوض حول بعض الأمور الخاصة بالعقد».
وعن تصريح والد زيزو
الذي أشار فيه إلى وجود خبر سار قريب لجماهير الزمالك
قال سالم: «أتمنى أن تسير الأمور في طريقها الصحيح».
وينتهي عقد زيزو
مع الزمالك
بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.