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اصطاد بائعة مناديل من الشارع لممارسة العلاقة معها لكن النهاية صادمة

مم
ا
الخميس، 09-01-2025 12:53 م

 

أدلت "ليلى م." - بائعة متجولة - المتهمة بقتل رجل خنقًا بقطعة قماش "إيشارب" لسرقته بمنطقة المرج، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن كيفية ارتكابها للجريمة.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة إنها أثناء عملها كبائعة متجولة في أحد شوارع منطقة المرج، أوقفها المجني عليه لشراء "مناديل" منها وبادرها بالحديث، فسألته عن سكن للعيش به كونها مشردة منذ انفصالها عن زوجها.

وتابعت المتهمة أنها فوجئت بالمجني عليه يوهمها بوجود غرفة يمكنها السكن فيها، وعند الذهاب معه إلى مسكنه طلب منها ممارسة العلاقة المُحرمة مقابل السكن في الغرفة ومقابل مادي، وعندما رأت المبلغ المالي قررت التخلص منه.

وأضافت المتهمة أنها سايرت المجني عليه وما أن خلع ملابسه، جثت فوقه وأطبقت يدها على عنقه ولفت قطعة قماش "إيشارب" حوله حتى خارت قواه وأصبح جثة هامدة.

واختتمت المتهمة حديثها بأنها استولت على المبلغ المالي والهاتف الشخصي للمجني عليه ومتعلقاته الشخصية، ثم لاذت بالفرار من مسرح الجريمة قبل أن يتم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبتها بالسجن المؤبد، بعد اتهامها بقتل المجني عليه وسرقته بدائرة قسم شرطة المرج.

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