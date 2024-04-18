الخميس، 18-04-2024
12:26 م
رد الفنان عمر كمال
على انتقادات ركوبه سيارات فارهة وكشف عن المهن السابقة التي عمل فيها.
وقال : " كنت شغال في محطة وقود وراتبي أحصل عليه من" البقشيش"، جنيه و2 جنيه من الزبون، وكنت أرى السيارات الفارهة ومكنتش بقول أشمعنا هو". حسب القاهرة 24.
وتابع:"اشتغلت حارس أمن لمدة 12ساعة ب 1200 جنيه في الشهر، اشتغلت في محل أحذية، وكنت بنزل على الأرض تحت رجل الست ألبسها الشوز، ومكنتش بقول لا".
وأردف:" ليه لما جه دوري حقدوا علي، أنا اشتغلت وكنت بجتهد في أي مهنة لأن الدنيا مش بتحب الكسلان، ونزلت القاهرة ب 10 جنيه وكنت بشتغل كاشير من الساعة 12 ل 8 ب 300 جنيه".
وأضاف:" اشتغلت مطرب
وقالوا بقلد محمد فؤاد، تركت مجال محمد فؤاد ودخلت على المهرجانات".