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عمرو أديب عن مشادة ترامب والرئيس الأوكراني: «موقف محترم وقوي من زيلينسكى»

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السبت، 01-03-2025 07:47 م
علق الإعلامي عمرو أديب، على مشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض.

وقال أديب عبر حسابه بمنصة «إكس»: «بصراحه شيء مهين جدا وموقف محترم وقوي من زيلينسكى للوقوف أمام كل هذا التنمر الأمريكي، وهو في موقف صعب في الحرب».

وأضاف: «لأول مرة نرى الخلافات أمام الكاميرات، ويبدو أن ترامب كان يتوقع من الرجل التراجع والخوف، ولكنه رد ورد ورد، وترك البيت الأبيض ما بين خلاف عميق وغضب أمريكى عارم. ليس كل ما يتمناه ترامب يدركه. ما حدث يجب أن يكون درس لكل من سيدخل البيت الأبيض مستقبلا، نحن لسنا هنا لنتعلم ولكن هنا لنتعاون ونحل المشاكل».

بصراحه شيء مهين جدا وموقف محترم وقوي من زيلينسكى للوقوف امام كل هذا التنمر الامريكى وهو فى موقف صعب فى الحرب . لاول مره نرى الخلافات امام الكاميرات ،ويبدو ان ترمب كان يتوقع من الرجل التراجع والخوف ولكنه رد ورد ورد،وترك البيت الابيض ما بين خلاف عميق وغضب امريكى عارم 
واشتبك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع غاضب في البيت الأبيض يوم الجمعة.

ودعا ترامب نظيره الأوكراني إلى أن يكون «شاكرًا» واتهمه «بالمقامرة بالحرب العالمية الثالثة». ويأتي ذلك بعد أسبوع من تصريح زيلينسكي بأن ترامب «يعيش في تضليل» من صناعة روسيا، واتهم ترامب زيلينسكي بأنه «ديكتاتور».

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