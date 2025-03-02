شاب يشـ.ـعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

صارع شاب الموت عقب قيامه بإشعال النيران في نفسه أمام مسجد بمدينة الشيخ زايد في ظروف غامضة، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة حرجة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بقيام شخص بإشعال النيران في نفسه أمام مسجد بالحي الثالث بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين قيام شخص بإضرام النيران في نفسه، ما تسبب فى إصابته بحروق فى أماكن متفرقة من جسده ، قبل أن يتمكن بعض المواطنين من إطفاء النيران، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق