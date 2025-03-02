علق الإعلامي عمرو أديب، على تواجد النجم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في إعلان ستاد النادي الأهلي الجديد.

وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأحد: "بصراحة اتضايقت جدًا إن إعلان الأهلي فيه لاعيبة تانية غير أبو تريكة، لأنه بصراحة كفاية، أصل تاريخ النادي مفيهوش أسامي عايشة أو راحلة تنفع للإعلان، هو النجم الوحيد اللي يفتح الإعلان ويقفله، حاجة تشرف فعلًا".

وأضاف: "مبروك الاستاد، ومبروك أبو تريكة عليكم وعلى مصر، هو ده مقام الأهلي الصحيح!".

كما قام عمرو أديب بغلق خاصة التعليقات على منشوره عبر منصة "إكس".

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، فيديو ترويجي لاستاد الأهلي الجديد، بتواجد العديد من نجوم القلعة الحمراء السابقين، والتي يأتي على رأسهم محمد أبو تريكة.

وظهر التونسي علي معلول، ووليد صلاح الدين، وسيد عبدالحفيظ، وأسامة حسني، ومحمد بركات، ومحمد الشناوي، ووليد سليمان، وعماد متعب، ومصطفى عبده، والأنجولي جيلبيرتو.

كما ظهر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، وعبد العزيز عبد الشافي.

وخلال الفيديو ظهر بعض أسماء شهداء النادي الأهلي، مثل كريم جونيور وكريم خزام، بالإضافة إلى الراحل العامري فاروق، ظهرت أيضًا والدة محمد عبد الوهاب.