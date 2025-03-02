مأساة في رمضان.. تفـ.ـحم طفلين ووالدتهما تقفز من الطابق الخامس في حريق كرداسة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مأساة شهدتها احدى شقق مدينة كرداسة أول أيام رمضان بعد نشوب حريق بداخلها ومصرع أم وصغيريها.

وأجرت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في الحادث حيث تبين تفحم جسدي الطفلين بعدما فشلت الأم في انقاذهما ثم حاولت الهرب من النيران فقفزت من الطابق الخامس.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود ضحايا.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية وأسفر عن تفحم جثتي طفلين فيما قفزت والدتهما من الطابق الخامس هربًا من النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة للتحقيق.

وذكر شهود عيان على الحادث إنهم تفاجأوا برائحة حريق وانبعاث دخان من احدى الشقق فتجمعوا أمام الشقة التي بها الحريق وحاولوا مساعدة الأسرة التي بداخلها، ولكن تبين أن السيدة حاولت نجدة أطفالها من النيران فلم تفلح بسبب سرعة انتشارها ثم تفاجأوا بها تقفز من شرفة الشقة التي تقع بالطابق الخامس.

وتابع شهود العيان أنهم أبلغوا شرطة النجدة وقوات الحماية المدنية حتى لا تنتقل النيران وتمتد للشقق المجاورة وعنما حضروا أخرجوا الأطفال من الشقة متفحمين عقب إخماد النيران.