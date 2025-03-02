الإثنين 03 مارس 2025
توقيت مصر 00:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يسخران من أحمد العوضي ويثيران الجدل

تعليق صادم من عمرو أديب على "إعلان أبوتريكة" ويغلق التعليقات

شاهد.. فيديو صـ.ادم لملكة جمال الجزائر مع مدير أعمالها يتسبب في القبض عليها

تحدوا أمريكا.. زعماء دول أعلنوا دعمهم لـ زيلنسكي بعد مشاداة ترامب

ملك المغرب يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية جراحية

"ما العمل الجليل اللي قدموه؟".. الكويت تكشف سبب سحب الجنسية من الفنانات

الـ.دم بقى مايه.. ينهي حياة والده ويحـ.رق جثـ.مانه

"ألف ليلة وليلة"..علي جمعة يكشف لماذا أغلب أهل النار من النساء

صوته رائع.. لاعب الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح بقريته بالغربية(فيديو)

مأساة في رمضان.. تفـ.ـحم طفلين ووالدتهما تقفز من الطابق الخامس في حريق كرداسة

"ما العمل الجليل اللي قدموه؟".. الكويت تكشف سبب سحب الجنسية من الفنانات

Capture
ا
الأحد، 02-03-2025 01:15 م


 

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، سبب صدور قرار سحب الجنسية.

وقال: " المبرر إن الكويت كانت مختطفة، في جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية ولغتها وطابعها وعلاقتها الاجتماعية، ويصير خلط في أنساب، وهذا كان مستمر لسنوات منذ 40 أو 50 عاما".

 

وتابع:" الحكومة كانت تحاول أكثر من مرة تشكل لجان لتعديل هذه القوانين في ملف الجنسية ولكن كل هذه المحاولات كانت ترفض من قبل مجالس الأمة المتعاقبة حتى لا يفتح الملف المفتوح على مصرعيه الحين".

كما علق على سحب الجنسية الكويتية من المشاهير من  الفنانين والإعلاميين .

ووجه مقدم البرنامج سؤالا للوزير:" هناك أسماء فنية لامعة في الكويت كانوا حدث عندما سٌحبت جنسياتهم .. هل هؤلاء لا يٌصنفون بأن لهم خدمات جليلة كتصدير الفن الكويتي ؟".

 

وأجابه الشيخ فهد اليوسف  : شنو العمل الجليل الذي قام به الفنانين ؟.. فكلمة جليل كلمة عظيمة .

وتابع: بعض الفنانين لديهم جنسيات أخرى ، وفي الكويت ممنوع الإزدواجية ، فالجنسية الكويتية عندما تأخذ معها  جنسية أخرى تنسحب منك بقوة القانون .


إقرأ ايضا

0

ياسمين عبدالعزيز وشقيقها يسخران من أحمد العوضي ويثيران الجدل

849

تعليق صادم من عمرو أديب على "إعلان أبوتريكة" ويغلق التعليقات

Capture

شاهد.. فيديو صـ.ادم لملكة جمال الجزائر مع مدير أعمالها يتسبب في القبض عليها

أخبار متعلقة

Capture

ماذا قالت فجر السعيد أثناء محاكمتها؟

صصصضضضض

الكويت تعلن سقوط عصابة "الثعلب المصري"