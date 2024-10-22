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عائلة ضحية أحمد فتوح تكشف مفاجأة عن "الدية" من أجل التصالح

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الثلاثاء، 22-10-2024 12:48 م

 

 

أفاد مصدر من عائلة ضحية اللاعب أحمد فتوح بأن المعلومات المتداولة حول إتمام التصالح مع المتهم غير دقيقة.

أكد المصدر في تصريحات لوسائل إعلام أن إجراءات التصالح لن تُعتمد إلا في الجلسة المقبلة بالمحكمة، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة الدية الشرعية سيكون من مسؤولية النيابة الحسبية وليس الأسرة.

وأوضح أن الأفراد المخولين بالتوقيع على التصالح، ومن بينهم ابنتا المجني عليه قاصرتان، مما يستدعي اتخاذ القرار المناسب من قبل النيابة الحسبية والمحكمة.

يُذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح قررت إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، مع تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، بناءً على طلب هيئة الدفاع عنه.

 

وقد أحالت النيابة العامة أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

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