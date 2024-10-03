محامي أحمد فتوح يكشف تفاصيل زيارة اللاعب لأسرة ضحيته لتقديم العزاء





أكد أشرف عبدالعزيز محامي أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، أنه قام بزيارة أسرة الراحل محمد الشوبكي، وتمت مقابلة أشقاء المرحوم، موجهًا الشكر لعائلة الراحل بقبول عزاء اللاعب، مشيرا إلى أن أهل الراحل تعهدوا بالعفو عن اللاعب بدون الحصول على مقابل مالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "أسرة المتوفي اشترطوا العفو في الوقت المناسب، وبدون أي أموال، وهم أصحاب القرار بالطبع في هذا الموضوع، قمنا بمقابلة أشقاء المرحوم في منزلهم، وكذلك أشقاء زوجته".

وأضاف: "تم استقبالنا بشكل جيد وبطيب خاطر وتقبلوا عزاء أحمد فتوح، ونوجه لهم الشكر بالتأكيد، لأنهم تفضلوا وتكرموا علينا، وفتوح قدم التعازي فقط ولم نقابل أبناءه أو زوجته ولكن كان اللقاء مع أشقاء المرحوم وكذلك أشقاء زوجته في منزل المرحوم محمد الشوبكي".

وأكمل: "قمنا بالتوجه إلى منزل الراحل الشوبكي بهدوء تام، وقدمنا واجب التعازي ورحلنا في هدوء تام، وذهبنا في سرية تامة، وأتوجه لعائلة الراحل بالشكر تماما".

وأتم: "جميع لاعبي الزمالك علاقتي بهم طيبة للغاية، وفي بداية الأمر كان يُقال إنني محام أهلاوي وهذا كلام لا يصح مطلقا".