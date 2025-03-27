شيخ الأزهر يشكر الرئيس على الاطمئنان عليه والدعاء له

تقدم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تكرم سيادته بالاطمئنان علي صحته، ودعاء سيادته بالشفاء، ومشاعر سيادته الراقية.

كما تقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر للشعب المصري؛ مسلمين ومسيحيين، ولكل من تفضل بالسؤال عنه وتكرم بالدعاء له بالشفاء من داخل مصر وخارجها، شاكرًا للجميع هذا الاهتمام المخلص والصادق، والذي كان له أكبر الأثر في تخفيف حدة هذه الوعكة، وتراجع آثارها والحمد لله.

منعت نزلة برد شديدة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من المشاركة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وتكريم حفظة كتاب الله من الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، صباح اليوم وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في كلمته باحتفال ليلة القدر، إنه فى هذه المناسبة الغراء، أعرب عن بالغ تقديري، لفضيلة الإمام الأكبر - وأتمنى له الشفاء - وكافة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لما يبذلونه من جهود مخلصة، لترسيخ مفاهيم الإسلام السمحة، وتصحيح الأفكار المغلوطة، وتعزيز صورة الإسلام، الذى ينبذ التشدد ويلفظ التطرف بكافة أشكاله، مكرسين بذلك مكانة الأزهر الشريف، منارة علم وإرشاد، تنير دروب الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض، ومرجعا راسخاً؛ يستند إليه لفهم صحيح الدين.