شريف مدكور يُنكر عذاب القبر: أنا مش خروف

رد الإعلامي شريف مدكور على الانتقادات التي تعرض لها، بعد تصريحه بشأن عدم وجود عذاب في القبر، وأن الحساب لا يكون إلا في يوم القيامة.

وقال في منشور كتبه عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "أنا أتكلم في الدين براحتي وأقول اللي أنا عاوزه ما دام مش بكفر حد، والحاجة الوحيدة اللي مش من حق مخلوق يقول لي متتكلمش فيها هي ديني".

وتابع: "أنا مش خروف هامشي ورا كلام حد.. وكل واحد يلم نفسه.. على الأقل أنا مش بتاجر ولا بعمل سبوبة من ديني وربنا عارف نيتي وهو اللي بيحاسب في الآخر".

وأضاف:" خلي كل واحد في نفسه أرجوكم.. والناس اللي عمالة تضحك على الكلام..، أنتم عيال قوي علشان مفيش في الكلام حاجة تضحك".

وكان مدكور قال في وقت سابق خلال منشور عبر حسابه : "كل نفس ذائقة المَوت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة"، مشيرًا إلى أن الآية تؤكد أن الحساب لا يكون إلا في يوم القيامة، دون ذكر أي تفاصيل عن الحساب في القبر.