الإثنين 10 فبراير 2025
توقيت مصر 12:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل وفاة الفنانة إنجي مراد أثناء ولادة طفلها تاركة رسالة مؤثرة

تهز دولة عربية.. مارست الرذيلة مع 7 رجال وشاركوها في التخلص من زوجها

مخلة بالشرف.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تفجر مفاجأة صادمة عن زوجة بشار(فيديو)

عمرو أديب: هل نحن على شفا حدوث حرب مع إسرائيل؟.. عمرو موسى يرد (فيديو)

زوجة في دعوى خلع بمحكمة مصر الجديدة: "بيخوني مع أكتر من واحدة وشوفت بعيني"

واقعة تهز المحلة.. إنهاء حياة نجل صاحب مطعم شهير بطلق ناري في الشارع

شريف مدكور يُنكر عذاب القبر: أنا مش خروف

بسبب كيس مكرونة.. رد فعل "نجوى" عقب إحالة أوراقها للمفتي بتهمة قتـ.ـل الطفلة ريماس

ينهي حياة شقيقته في الشارع أمام الجميع بـ قنا

سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا والسوق الموازية

شريف مدكور يُنكر عذاب القبر: أنا مش خروف

8010001-1542708670
ا
الإثنين، 10-02-2025 10:14 ص

رد الإعلامي شريف مدكور على الانتقادات التي تعرض لها، بعد تصريحه بشأن عدم وجود عذاب في القبر، وأن الحساب لا يكون إلا في يوم القيامة.

 

وقال في منشور كتبه عبر حسابه على منصة "فيسبوك": "أنا أتكلم في الدين براحتي وأقول اللي أنا عاوزه ما دام مش بكفر حد، والحاجة الوحيدة اللي مش من حق مخلوق يقول لي متتكلمش فيها هي ديني".

 

وتابع: "أنا مش خروف هامشي ورا كلام حد.. وكل واحد يلم نفسه.. على الأقل أنا مش بتاجر ولا بعمل سبوبة من ديني وربنا عارف نيتي وهو اللي بيحاسب في الآخر".

 

وأضاف:" خلي كل واحد في نفسه أرجوكم.. والناس اللي عمالة تضحك على الكلام..، أنتم عيال قوي علشان مفيش في الكلام حاجة تضحك".

 

وكان مدكور قال في وقت سابق خلال منشور عبر حسابه : "كل نفس ذائقة المَوت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة"، مشيرًا إلى أن الآية تؤكد أن الحساب لا يكون إلا في يوم القيامة، دون ذكر أي تفاصيل عن الحساب في القبر.

إقرأ ايضا

0=

تفاصيل وفاة الفنانة إنجي مراد أثناء ولادة طفلها تاركة رسالة مؤثرة

download

تهز دولة عربية.. مارست الرذيلة مع 7 رجال وشاركوها في التخلص من زوجها

ح

مخلة بالشرف.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تفجر مفاجأة صادمة عن زوجة بشار(فيديو)

أخبار متعلقة

AA1wD680

شريف مدكور يغلق التعليقات بعد تفسيره آية قرآنية.. ما القصة؟