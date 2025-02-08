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شريف مدكور يغلق التعليقات بعد تفسيره آية قرآنية.. ما القصة؟

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السبت، 08-02-2025 12:13 م
اثار الإعلامي شريف مدكور، وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن تفسير آية قرآنية، مما دفعه إلى غلق التعليقات منعًا للدخول في حالة من الجدل مع أحد متابعيه.
تفسير شريف مدكور لآية قرأنية
وكتب شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، قال يوم القيامة ولم يقل وإنما توفون أجوركم في القبر، أو يقول وإنما توفون بعض أجوركم في القبر، أو يقول وإنما ستتعرفون على مقاماتكم في القبر، هذه الآية الكريمة الصريحة والواضحة تأكد وتبين لكل من يتدبر القرآن أنه لا يوجد أي شيء في القبر».

تصريحات شريف مدكور عن مرضه
وكان قد قال الإعلامي شريف مدكور، من قبل» في برنامجه «4 شارع شريف» المذاع عبر شاشة «الحياة» إنه يوجد الكثير ممن حوله ومن المشاهدين يحبونه كثيرًا، ولكن أيضا يوجد آخرون يكرهونه زيادة عن اللزوم دون أي أسباب واضحة.
وأضاف: «أنا في ناس بتحبني جدا زيادة عن اللزوم وناس بتكرهني زيادة عن اللزوم، ولما تعبت بقى في ناس يبعتولي، سامحنا إحنا بنحبك ربنا معاك».
وأشار أن بعد إعلان شفائه من السرطان، وجد معاملة مختلفة، وسيئة من هؤلاء الذي كانوا يدعمونه ويدعون له قائلا: «نفس الناس دي بعد ما خفيت ورجعت لتصرفاتي وأرائي بقوا يبعتولي (إحنا ندمانين إننا حبناك وإننا دعينا لك) اللي بيكرهك ومش مقتنع بك هيفضل يكرهك مهما عملت له».

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