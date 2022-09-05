شاهد لحظة انتحار قاتل طالبة المنوفية: هي كانت كل حياتي

الإثنين، 05-09-2022
09:04 ص
أعلنت وزارة الداخلية، انتحار المتهم في واقعة مقتل «فتاة المنوفية
»، والتي
قتلت في قرية طوخ طنبشا ببركة السبع في المنوفية
.
وقالت الداخلية في بيان، الأحد: «عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب
واقعة التعدى على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية
بسلاح نارى
فرد خرطوش محلى الصنع مما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر / إسكندرية) الزراعى بدائرة
مركز شرطة قويسنا بالمنوفية
منتحرًا بذات السلاح النارى السابق استخدامه في ارتكاب
الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».
,تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو نشره المتهم بإنهاء حياة فتاة
المنوفية
، عبر صفحته الشخصية قبل إقدامه على إنهاء حياته بسلاحه المستخدم في
ارتكاب الجريمة.
وظهر المتهم، خلال مقطع الفيديو، وهو يبكي بشدة، مؤكدًا أنه كان على علاقة
وطيدة بالفتاة
وقال:"هي كانت كل حاجة في حياتي، كانت النفس اللي بتنفسه
وعمرها ما قالت عليا اللي َبتقولوه ده".
وتابع المتهم مؤكدًا أنه لم يتعاطى المواد المخدرة، كما أشيع عنه وقال:
“حللولي بس بعد ما أموت وآخد لها بتارها مني”، وأضاف: “منك لله ياللي كنتي السبب
موتيها من 45 يوم وكنتي السبب في كل اللي حصلي وحصلها”.
,شيع المئات من
أهالى قرية طوخ «طنبشا» التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية
، وسط حالة من
الحزن والصدمة جنازة الطالبة أمانى عبدالكريم الجزار 19 سنة الطالبة بكلية التربية
الرياضية، والتى أًطلق عليها «ضحية العفة»، عقب مصرعها على يد الشاب «أحمد. ف»،
والذى قام بإطلاق النار عليها من فرد خرطوش بحوزته بالقرب من منزلها مما أصابها
بطلقة في الظهر توفيت على إثرها عقب نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزى، وسط
مطالبات بالقصاص.
وقالت أسماء عبدالكريم، شقيقة المجنى عليها، إن المتهم معروف بسوء سلوكه
وليس لهم علاقة بأسرة القاتل
حيث يقع منزله بالقرب من منزلنا .
وأضافت: قام المتهم بالتربص بشقيقتى أثناء عودتها عقب شراء بعض المستلزمات
الخاصة بالأسرة، وقام بإطلاق النار عليها مما أصابها بطلق نارى في ظهرها لتسقط
بالقرب من المنزل وفر هاربًا، مؤكدة أن المتهم لم يسبق له أن تقدم لخطبتها، وكان
يقوم بمعاكستها ومضايقتها فقط، حيث كانت تتجنبه لسوء سلوكه، وكانت شقيقتها مهتمة
بدراستها ومشاركة فى إحدى الأكاديميات الرياضية للعمل كمدربة ولم تكن تفكر فى
الارتباط نهائيًا.
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