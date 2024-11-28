الخميس 28 نوفمبر 2024
توقيت مصر 20:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سامي يطلب تطليق زوجته: عملالي بلوك عشان تاخد راحتها

ضربت على رأسها.. رد فعل زوجة صلاح وابنته بعد إهداره ضربة جزاء أمام ريال مدريد

كاد يطلقها.. اكتشف شئ غريب بجسد زوجته في شهر العسل وبعد حملها كانت المفاجأة

تنفيذ حكم القتـ.ل في مصري بالسعودية

"حمل سفاح".. قرار جديد من المحكمة بشأن طبيبة النساء والتوليد

نقل الفنان عمر زهران للسجن المركزي بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف

"مراته دخلت عليه مع الدكتورة".. شقيق محمد رحيم يكشف سبب وجود شبهة جنائية في وفاته

شاهد لحظة الحكم على مجدي شطة بالسجن 10 سنوات

جيش الاحتلال يكشف سبب قتله عناصر من حزب الله رغم اتفاق الحرب

إبراهيم سعيد: إمام عاشور افتكر نفسه نجم الفريق

شاهد لحظة الحكم على مجدي شطة بالسجن 10 سنوات

354
ا
الخميس، 28-11-2024 12:40 م

 

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة غيابيا في اتهامه بحيازة مخدر الآيس، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، والسجن 6 سنوات للمتهم الأول عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية.

وخلال نظر الجلسة تبين تغيب المتهم عن جلسة محاكمته، فالمتهم مخلى سبيله على ذمة القضية.

واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة، وتحدث عن لحظة ضبط مجدي شطة أثناء شراءه للمواد المخدرة.

كان تمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر، بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج، وتحرر محضرا بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


إقرأ ايضا

5201617154430826

سامي يطلب تطليق زوجته: عملالي بلوك عشان تاخد راحتها

ح

ضربت على رأسها.. رد فعل زوجة صلاح وابنته بعد إهداره ضربة جزاء أمام ريال مدريد

فقب

كاد يطلقها.. اكتشف شئ غريب بجسد زوجته في شهر العسل وبعد حملها كانت المفاجأة

أخبار متعلقة

inbound5405089909812679724

بعد قضاء مدة العقوبة.. الإفراج عن الفنان أحمد عبدالقوي

Capture

شاهد رد فعل سعد الصغير لحظة نطق القاضي بحكم سجنه 3 سنوات

Capture

بعد تبرؤ "الإعلاميين" منها.. أخر تطورات القبض على داليا فؤاد

774

مفاجأة صادمة في التحقيقات مع نجل الشيخ محمد حسان