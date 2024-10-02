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سلمى أبوضيف: "مش هظهر بطني تاني وسأقاضي من تنمروا عليها"

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الأربعاء، 02-10-2024 11:56 ص

 

أعربت الممثلة سلمى أبوضيف عن استيائها من التنمر الذي تتعرض له بسبب حجم بطنها بعد إعلان حملها.

وأكدت أنها لن تتسامح مع أي إهانات أو تنمر وستتخذ إجراءات قانونية ضد المتنمرين.

وكتبت سلمى عبر حسابها على إنستغرام: "التنمر على حجم بطني مقزز. طوال حياتي أتعرض للتنمر على وزني الرفيع، والآن على حجم بطني. لن أظهرها ثانية".

وأضافت: "طوال حياتي كنت أتحمّل التنمر، لكن الآن الأمر زاد عن حده، ولن أتحمل أي إهانة بعد الآن وسأتخذ إجراءات قانونية ضد أي نوع من التنمر".

 

وكانت سلمى أبوضيف قد أعلنت عن حملها بطفلها الأول بعد شهور من زواجها، حيث شاركت متابعيها عبر إنستغرام صورة لها بفستان وردي فضفاض، ظهرت فيها علامات الحمل بوضوح. وزينت سلمى شعرها بتاج من الورد وأعلنت أنها حامل بفتاة.

وعلقت سلمى على الصورة قائلة: "في 19 سبتمبر 2024، كتبنا جوابًا أنا وإدريس نوثق فيه مشاعرنا ونقول لبنتنا قد إيه إحنا محظوظين إنك هتكوني بنتنا. الأرواح دايمًا بتختار أهلها، وأنا بشكرك وبشكر ربنا على اللحظة اللي باركنا فيها بيكي".

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