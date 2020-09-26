سكان كاليفورنيا يخشون وصول الحرائق إلى مزارع الحشيش

السبت، 26-09-2020
08:17 م
فتحي مجدي
يخشى رجال الإطفاء بولاية كاليفورنيا
الأمريكية من أن تدمر حرائق الغابات
المنتشرة في الولاية، أكبر منطقة منتجة للماريجوانا في الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن حرائق الغابات
تتجه نحو بوست ماونتين وترينيتي باينز، اللذين يقعان شمال غرب ساكرامنتو في قلب بلد القنب، حيث يرفض العديد من المزارع
ين المحليين - ما يصل إلى 1000 - إخلاء المنطقة خوفًا من أن تمتد النيران إلى مزارع الحشيش
.
قال نيت تروجيلو نائب رئيس شرطة مقاطعة ترينيتي، إن مسؤولي إنفاذ القانون يطرقون الأبواب، لكنهم لا يستطيعون دفع أي شخص للذهاب.
أضاف: "إنهم مزارع
ون بشكل أساسي. والكثير منهم، لا يريدون المغادرة لأن هذا مصدر رزقهم".
قالت مصادر إن "ترينيتي باينز" تمتلك ما يصل إلى 40 مزرعة قانونية وأكثر 10 مرات من المزارع
غير القانونية. تبلغ قيمة محاصيل كل مزرعة 500 ألف دولار أو أكثر، ويتبقى أيام أو أسابيع فقط على موسم الحصاد.
وأوضح تروجيلو: "هناك ملايين الدولارات، ملايين وملايين الدولارات من الماريجوانا هناك. يبلغ ارتفاع بعض هذه النباتات 16 قدمًا، وكلها في مراحل نموها الناشئة الآن".
في جميع أنحاء الولاية، يهدد الطقس الجاف الحار بإشعال المزيد من حرائق الغابات
- وجعل مهمة رجال الإطفاء المرهقين أكثر صعوبة.
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى 106 أو 107 درجات بحلول الجزء الأول من الأسبوع.
في مواجهة احتمال تعطل خطوط الكهرباء بسبب الرياح العاتية - أو نشوب حريق، أخبرت شركة "إليكتريك وباسيفيك جاس ما يقرب من 100 ألف عميل أنهم قد يفقدون الخدمة إذا ساءت الظروف الأحد أو الاثنين.