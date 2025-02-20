الخميس 20 فبراير 2025
توقيت مصر 17:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم بإعـ..ـدام 5 أشقاء مرة واحدة

زوجته فضحت ممارساته الجنـ.ـسية".. قرار قضائي ضد البلوجر الشهير "دكتور فود"

السعودية تُشّهر بمقيم مصري تحرش بامرأة وتنشر اسمه وصورته

"عشيقي خلّص عليه وهو في حضني".. فيديو يوثق رد فعل "سيدة المنصورة" بعد إحالة أوراقها للمفتي

لن يشارك في القمة.. مدرب الزمالك يطرد شيكابالا من معسكر الفريق ويكشف السبب

محمد سامي يرتدي "حلق" ويثير الجدل

تعمد خسارة قضيتها.. ننشر صورة الضحية الثانية لـ" سـ.ـفاح المعمورة"

جنازة مهيبة بمشاركة الألاف لتشييع شاب الدقهلية مصطفى محمد (فيديو)

"طلب لهما الإسعاف".. حقيقة تورط عمرو بيلا في دهـ.ـس شابين بالسلام

سر السيدة المنتقبة في قضية "سـ.ـفاح الإسكندرية" وما هي مهمتها مع المحامي؟

سر السيدة المنتقبة في قضية "سـ.ـفاح الإسكندرية" وما هي مهمتها مع المحامي؟

2017_12_25_13_56_51_414
ا
الخميس، 20-02-2025 09:58 ص

 

لا تزال قضية المتهم فيها المحامى نصر الدين السيد "سـ.ـفاح المعمورة" بالإسكندرية، تكشف يوما بعد يوم عن العديد من المفاجآت، وذلك بعد اكتشاف ثلاث جثث لضحاياها في شقتين، حيث تكثف جهات التحقيق من جهودها لكشف باقي تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام القليلة الماضية.

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في تلك القضية، عن مفاجأة جديدة ومستجدات غريبة ارتكبها هذا السفاح، حيث تبين استعانة سفاح الإسكندرية بسيدة منتقبة للاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بضحاياه.

وأشارت التحقيقات، الى أن السـ.ـفاح كان يعذب ضحاياه قبل قتلهم وينتزع منهم الاسرار والمعلومات المتعلقة بحساباتهم في البنوك، وكذا الأرقام السرية الخاصة بكروت المعاش، حيث يتم الاستعانة بإحدى المتهمات معه في سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وكانت هذه السيدة ترتدى النقاب على وجهها أثناء قيامها بحسب المبالغ المالية حتى لا تظهر في كاميرات المراقبة وحتى لا يتم التعرف عليها.

 

 

إقرأ ايضا

173-190502-execution-five-brothers-acrime-egypt_700x400

حكم بإعـ..ـدام 5 أشقاء مرة واحدة

dr-food-chourouk

زوجته فضحت ممارساته الجنـ.ـسية".. قرار قضائي ضد البلوجر الشهير "دكتور فود"

Capture

السعودية تُشّهر بمقيم مصري تحرش بامرأة وتنشر اسمه وصورته

أخبار متعلقة

Capture

تورط 3 نساء ورجلين في جريمة المحامي "سـ.ـفاح المعمورة"

Capture

البحث في 18 شقة استأجرها "سـ.ـفـ.ـاح الإسكندرية" عن ضحايا جدد

2608623_0

مفاجأة.. البحث عن ضحية رابعة بشقة جديدة لمحامي الإسكندرية