لا تزال قضية المتهم فيها المحامى نصر الدين السيد "سـ.ـفاح المعمورة" بالإسكندرية، تكشف يوما بعد يوم عن العديد من المفاجآت، وذلك بعد اكتشاف ثلاث جثث لضحاياها في شقتين، حيث تكثف جهات التحقيق من جهودها لكشف باقي تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام في الأيام القليلة الماضية.

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في تلك القضية، عن مفاجأة جديدة ومستجدات غريبة ارتكبها هذا السفاح، حيث تبين استعانة سفاح الإسكندرية بسيدة منتقبة للاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بضحاياه.

وأشارت التحقيقات، الى أن السـ.ـفاح كان يعذب ضحاياه قبل قتلهم وينتزع منهم الاسرار والمعلومات المتعلقة بحساباتهم في البنوك، وكذا الأرقام السرية الخاصة بكروت المعاش، حيث يتم الاستعانة بإحدى المتهمات معه في سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وكانت هذه السيدة ترتدى النقاب على وجهها أثناء قيامها بحسب المبالغ المالية حتى لا تظهر في كاميرات المراقبة وحتى لا يتم التعرف عليها.