مفاجأة.. البحث عن ضحية رابعة بشقة جديدة لمحامي الإسكندرية

أكد أميران عثمان عضو هيئة الدفاع عن المحامي .أ" المتهم بقتل 3 أشخاص والمعروف بسـ.ـفاح الإسكندرية، أن الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تفحص بلاغا جديدا حول شقة جديدة بمنطقة 45 بحثًا عن ضحية رابعة للمتهم والتي يشتبه أن يكون أنهى حياتها داخلها.

وأفاد مصدر مطلع أن مالك أحد العقارات تقدم أمس السبت ببلاغ جديد للجهات المعنية، بعد أن عرف من خلال وسائل الإعلام بقضية المحامي المتهم، فتوجه إلى الشقة التي كان يقيم بها المتهم وتمكن من دخولها ووجد آثار كسر في أرضية الشقة الموجودة بالطابق الأرضي وتخوفه من أن يكون تحتها ضحية جديدة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المحامي المتهم بقتل سيدتين والمعروف بسفاح المعمورة في الإسكندرية

وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

وكان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.