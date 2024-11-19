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سرقة هواتف فريق لاعبات كرة قدم أثناء مباراة.. والداخلية تكشف السارق

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سرقة هواتف فريق لاعبات كرة قدم أثناء مباراة.. والداخلية تكشف السارق

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الثلاثاء، 19-11-2024 08:42 ص

 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التليفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات داخل نادي رياضي بالقاهرة، وتم فتح تحقيق في الواقعة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من إحدى لاعبات كرة القدم المقيمة بمحافظة المنيا، يفيد بأنها وفريقها كانوا متواجدين في النادي للمشاركة في مباراة كرة القدم، وفوجئوا بسرقة 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس.

وتبين من خلال الفحص والتحريات أن مرتكبة الواقعة هي عاملة نظافة مقيمة بمحافظة الجيزة، ولها معلومات جنائية سابقة، حيث تم ضبطها وبحوزتها الهواتف المحمولة المسروقة.

بمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحقيقات، اعترفت بارتكابها للسرقة باستخدام أسلوب "المغافلة".

باستدعاء المجني عليهن تعرفن على هواتفهن، وأكدن تعرضهن للسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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