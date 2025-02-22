ريم البارودي لـ ميرفت أمين: «شكرا أنك رجعتيلي شغفي وحماسي

السبت، 22-02-2025
11:19 ص
شاركت الفن
انة ريم البارودي
جمهورها، مجموعة من الصور والفيديوهات، تجمعها بالفن
انة ميرفت أمين
، ووجهت لها رسالة شكر وامتنان.
ونشرت ريم البارودي
الصور والفيديو عبر حسابها بموقع «انستجرام»، وعلقت قائلة: «مفيش كلام يوصف مدى عشقي ومحبتي للنجمة الراقية المشرقة ميرفت أمين
.. شكرًا من قلبي لأنك رجعتيلي شغفي وحماسي وثقتي».
وأضافت: «لا تتخيلي كلمة أنا في ضهرك وطبطبتك على قلبي ودعمك مدي تأثيرهم عليا كان إيه، إحساس كنت أفتقده وحقيقي هفتقد العمل مع أم وفن
انة حقيقية وهفضل دائمًا فاكرة كل كلمة وموقف كانوا بمثابة درس أتعلم منه في حياتي، دومتي مشرقة ومتألقة».