رفض مليون جنيه مكافأة.. السائق الذي عثر على 8 ملايين جنيه يكشف التفاصيل كاملة

كشف سامح جبر، سائق تاكسي بمطروح، عن تفاصيل عثوره على شوال بداخله 8
ملايين جنيه.
وأضاف سامح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي
يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أنه أعاد
الـ 8 ملايين جنيه لصاحبها، قائلًا: "أول حاجة فكرت فيها عندما وجدت الفلوس
هي إعادة المبلغ لصاحبها، وزوجتي قالت لي: الفلوس دي لازم ترجع لصاحبها".
وتابع: "عملت إعلانًا على الفيسبوك لكي أتمكن من إعادة الأموال
لصاحبها، واستقبلت أكثر من 300 مكالمة هاتفية، وكل واحد يقول رقمًا مختلفًا".
وأكمل: "هناك شخص اتصل بي وعرض عليَّ مشاركته بمشروع بالمبلغ الذي
عثرت عليه"، مشيرًا إلى أن صاحب الفلوس أعطاني أمارة كاملة بمواصفات الشوال
ولونه وعدد الرزم المالية.
واختتم قائلًا: "رفضت مليون جنيه مكافأة مالية من صاحب الفلوس".