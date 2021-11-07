رد ناري من علاء مبارك على إبراهيم عيسى بعد هجومه على صيدلي لقرآته القرآن

الأحد، 07-11-2021
10:50 ص
أثار الإعلامي إبراهيم عيسى موجة
جدل وغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح تساءل فيه قائلا: "ليه
أدخل أجزخانة ألاقي الشاب الصيدلي
قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".
تصريحات إبراهيم عيسى جاءت في البرنامج الذي يقدمه على قناة القاهرة
والناس، حيث قال: "حتى على مستوى الكليات النظرية مبندرسهاش صح، ولا تؤهل
طالب بعقل نقدي يسأل ويفكك ويطرح نقاط ويعرف يختلف ويعترف يناقش، انتوا بتعملوا
بالكليات النظرية تحفظ صم أطرش وتخرج فبيطلع بالآخر أي متطرف بخمسة ساغ يقدر يضحك
عليه ويقدر يحشي دماغة بأي شيء.."
وتابع عيسى قائلا: "مثل عندما يتخرج طلبة، طلبة علوم برضه بعقل
ميكانيكي ينتهي به الأمر أنه.. أنا أحيانا كثير لما بدخل ال أجزخانة (الصيدلي
ة)
ألاقي الشاب الي قاعد الطبيب الصيدلي
بيقرأ قرآن، هذا شيء جميل طبعا مفيش شك.. لكن
من باب أولى قاعد في الأكزخانة مبيقرأش ليه كتاب عن الدواء؟ في مرجع عن الدواء؟
مبيفتحش ليه برنامج وثائقي على يوتيوب ولا غيره يتفرج على آخر الأدوية وأحدث
الأمراض؟"
وأضاف: "ليه أنا بوديكوا الطب عشان أفهمه أن علم الحديث النبوي
بالنسبة له أهم يعني مش فاهم؟ طيب ما كان راح الأزهر كلية أصول الدين ويروح يدرس
حضرته إنما رايح كلية علمية عشان يدرس علم!".
تصريحات "عيسى" أحدثت موجة غضب وجدل كبيرة، حتى أن علاء مبارك
نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، دخل على خط الجدل وعلق موجهًا رسالة محرجة لابراهيم
عيسى.
وقال علاء مبارك
، عبر حسابه على موقع التغلايدات القصيرة "تويتر"
:" الحقيقة مش فاهم ايه اللي مزعل
الأستاذ ابراهيم عيسى
ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي
يقرأ القرآن فى الأجزخانة !
وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآن او
يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله ، مع كل الاحترام للأستاذ ابراهيم ؛
وانت مالك".