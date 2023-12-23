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ربيعة ينضم إلى قائمة الأكثر مشاركة في نسخ كأس العالم للأندية

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ربيعة
السبت، 23-12-2023 06:29 م نسمه عبد الوهاب
انضم رامي ربيعة بمشاركته اليوم أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرنزوية لكأس العالم للأندية إلى قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في عدة نسخ من البطولة، وذلك إلى جانب وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور.
شارك الرباعي في 5 نسخ من البطولة، ومعهم حسين الشحات الذي شارك هو الآخر في 5 نسخ من البطولة، من بينها نسخة مع العين الإماراتي، يليهم عماد متعب وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة برصيد 4 مشاركات لكل منهم، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وياسر إبراهيم برصيد 3 مشاركات لكل منهم، ومعهم بيرسي تاو وشارك في 3 نسخ منها واحدة مع صن داونز الجنوب إفريقي، و20 لاعبًا شارك كل منهم مرتين، و33 لاعبًا شارك كل منهم مرة واحدة.

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