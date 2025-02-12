الأربعاء 12 فبراير 2025
توقيت مصر 22:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

متطلبات رمضان تقفز بسعر الدولار في البنوك بشكل مفاجئ

لو تم تجريح السلام مع مصر فسوف تدفع إسرائيل ثمنًا غاليًا

إعلام إسرائيلي ينشر مخططا لضرب السد العالي حال الحرب مع مصر

دفن سيدتين داخل شقته.. صرخة تكشف جريمة داخل شقة محام الإسكندرية

مهندس يلجأ للمحكمة لتطليق زوجته: اللي بتعمله مع صديقاتها مخل بالشرف

مارس العشق مع حماته في شهر العسل وتخلص من حماه.. جريمة هزت قرية بالدقهلية

دبلوماسي مصري يعتذر لملك الأردن بسبب الترجمة الخاطئة

نشر رؤيته ميتًا ثم رحل بعدها بساعات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طبيب الأزهر

فيديو مُهين.. ماكرون يتجاهل مصافحة رئيس وزراء الهند ويضعه في موقف محرج

شاهد.. انهيار فنانة شهيرة عد سحب جنسيتها الكويتية: انقهرت ونفسيتي اتدمرت

دبلوماسي مصري يعتذر لملك الأردن بسبب الترجمة الخاطئة

67abdf3b4c59b76faf3aa79e
ا
الأربعاء، 12-02-2025 12:01 م

 

اعتذر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فوزي العشماوي عن خطأ في الترجمة للتصريحات التي أدلى بها الملك عبد الله الثاني في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال العشماوي إن وسائل إعلام عربية نسبت للملك قوله: "سوف نرى كيف يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) لمصلحة الجميع".

وأضاف: "تبين أن هذه الترجمة لم تكن دقيقة، حيث أرسل لي بعض الاصدقاء نصا آخر لما قاله الملك"، حيث قال: "من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع".

وتابع العشماوي: "هذا فارق ضخم، ولو كان الأخير هو النص الصحيح فإنني أعتذر عن نقل النص المترجم، ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه".

ووصل العاهل الأردني عبد الله الثاني مساء يوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب.

 

وصرح الملك عبد الله الثاني خلال لقاء ترامب أن المملكة قادرة على استقبال ألفي طفل من المرضى في قطاع غزة، وتابع الملك حول وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، مشددا على أن "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة".

إقرأ ايضا

2155393_0

لو تم تجريح السلام مع مصر فسوف تدفع إسرائيل ثمنًا غاليًا

67ac57594236040eb3551934

دفن سيدتين داخل شقته.. صرخة تكشف جريمة داخل شقة محام الإسكندرية

غ

مهندس يلجأ للمحكمة لتطليق زوجته: اللي بتعمله مع صديقاتها مخل بالشرف

أخبار متعلقة

Capture

علاء مبارك لـ ترامب: عالم متجيش بالذوق

AA1yBO4w

علاء مبارك بعد تراجع ترامب عن خطة عزة: «عالم متجيش بالذوق»

Capture

نجيب ساويرس:"ولسه اللي جاي أوحش"

Capture

للتاريخ.. شاهد أقوى رد من الرئيس السيسي على طلب ترامب تهجير الفلسطينيين

67984ee2423604465707ff1d

ترامب: تحدثت مع السيسي بشأن نقل الفلسطينيين من غزة.. والقاهرة الإخبارية: لم يحدث

Capture

سبب تراجع ترامب عن الاتصال بالرئيس السيسي