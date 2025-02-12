دبلوماسي مصري يعتذر لملك الأردن بسبب الترجمة الخاطئة

اعتذر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فوزي العشماوي عن خطأ في الترجمة للتصريحات التي أدلى بها الملك عبد الله الثاني في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال العشماوي إن وسائل إعلام عربية نسبت للملك قوله: "سوف نرى كيف يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) لمصلحة الجميع".

وأضاف: "تبين أن هذه الترجمة لم تكن دقيقة، حيث أرسل لي بعض الاصدقاء نصا آخر لما قاله الملك"، حيث قال: "من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع".

وتابع العشماوي: "هذا فارق ضخم، ولو كان الأخير هو النص الصحيح فإنني أعتذر عن نقل النص المترجم، ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه".

ووصل العاهل الأردني عبد الله الثاني مساء يوم الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وصرح الملك عبد الله الثاني خلال لقاء ترامب أن المملكة قادرة على استقبال ألفي طفل من المرضى في قطاع غزة، وتابع الملك حول وجود أرض يمكن أن يعيش عليها الفلسطينيون: "علي أن أعمل ما فيه مصلحة بلدي"، مشددا على أن "العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة".