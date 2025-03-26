خدها في العربية وارتكب الحـ.ـرام.. المؤبد لجـ.ـزار شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لجزار بتهمة خطف فتاة داخل سيارته والتعد.ي عليها وسرقتها، بدائرة قسم شرطة العبور في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "نور. م. د"، 39 جزار إلى محكمة الجنايات لأنه في شهر يونيو 2024 خطف بالتحايل المجني عليها "س. ع. ع" بأن استدرجها داخل سيارته وأوهمها بتوصيلها إلى وجهة تريدها وأثناء سيره حاد عن خط سيره وتوقف بإحدى الأماكن النائية واغلق أبواب السيارة وتمكن بهذه الطريقة من التعدى عليها.

وأضاف أمر الإحالة: أن تلك الجناية اقترنت بجناية هتك عرض المجنى عليها بالقوة في نفس الزمان والمكان، وأن المتهم استولى على مصوغاتها الذهبية بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انتزع منها "سلسلة ذهبية".