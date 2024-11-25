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حكم بحبس داعية شهير اتهم ميار الببلاوي بالزنا

حكم بحبس داعية شهير اتهم ميار الببلاوي بالزنا

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الإثنين، 25-11-2024 10:34 ص

 

قضت المحكمة الاقتصادية ، بحبس الداعية محمد أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه، في واقعة سب الممثلة المعتزلة والإعلامية حاليا، ميار الببلاوي، وتغريم الأخيرة 20 ألف جنيه.

وكانت الممثلة رفعت دعوى قضائية على الداعية قالت فيها إنه وجه اتهامات تمس شرفها. وظهرت الممثلة في مقطع وهي تقول إنه اتهما بممارسة "الزنا".

وكان أحمد مهران، محامي الداعية، قال للإعلام في أولى جلسات المحاكمة بأنها صرحت بأنها طلقت 11 مرة بينما الطلاق في الإسلام يكون مرتين، وعندما وجه الداعية سؤالا عن طلاقها من زوجها ثم زواجها من آخر، قال إن رجوعها لزوجها تحكمه ضوابط شرعية وإن الزوج لو كان يعلم أنها تزوجت من آخر لتعود إليه فإن "هذا اسمه زنا".

 

ويشير أمر الإحالة على المحاكمة الذي قدمته النيابة إلى أن الداعية قذف المجني عليها علانية عبر فيديو نشره على حسابه في فيسبوك موجها إليها عبارات اعتبرت "طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات".

 

 

واعتبرت النيابة كذلك أنه "تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها". وأسند أمر الإحالة للمتهمة أنها سبت المجني عليه بطريق العلانية أيضا على فيسبوك موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا وتعمدت إزعاجه ومضايقته.

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