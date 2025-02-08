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حسام موافي يحذر مرضى الكبد قبل رمضان: «لأ يعني لأ

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السبت، 08-02-2025 12:18 م
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الكبد مسؤول عن عدم نزول السكر في الدم خلال الصيام.
وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن الكبد يحتوي على مخزون من مادة الجليكوجين، والذي يتحول إلى جلوكوز مع الصيام.
وأوضح أنه لذلك لا يجب على مريض الكبد الصيام، إلا بعد استشارة طبيبه المعالج، ولذلك لأن هذا المريض ليس لديه مخزون من الجليكوجين.

هل يمكن أن يصوم مريض تليف الكبد؟
وتابع أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: «مريض الكبد اللي عنده تليف كبد، لم يملك هذا المخزون، يجب استشارة الطبيب، لأ يعني لأ، لأنه قد يصاب بغيوبية».

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