الأربعاء 12 مايو 2021
توقيت مصر 18:13 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تهنئة خاصة من شيخ الأزهر للشعب الفلسطيني: رمز الصمود

عجل بثلاثة أعين.. طبيبة بيطرية: أغرب ما رأيته على الإطلاق

سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

وسيم يوسف ينشر فيديو لغارة إسرائيلية على غزة: سحائب اللعنة على حماس

عمرو العزبي يحصل على الإقامة الذهبية الإماراتية

رسالة مُهينة من صن داونز لـ الأهلي: تلومون أنفسكم في النهاية

ماذا حدث؟!.. أجرت عملية لإزالة اللوزتين فتحدثت لغة أجنبية بطلاقة

الأرصاد تعلن طقس أيام عيد الفطر المبارك

ارتفاع عدد الشهداء لـ43 ومئات المصابين في الغارات الإسرائيلية

وفاة طفل بصاعقة رعدية البرق أثناء لعب الكرة

ADS
 

تهنئة خاصة من شيخ الأزهر للشعب الفلسطيني: رمز الصمود

شيخ الأزهروالقدس
شيخ الأزهروالقدس
Native
الأربعاء، 12-05-2021 05:43 م الطيب حسين
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وفي لفتة إنسانية، خص شيخ الأزهر الشعب الفلسطيني بالتهنئة، مؤكدا أن الفلسطينيين هم رمز الصمود، وفلسطين قلب العروبة، وأن القدس ستظل قضية المسلمين الأولى.

جاء ذلك في تدوينة نشرها فضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قال فيها فضيلته "كل عام ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بخيرٍ وسلامٍ بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام والشعب الفلسطيني رمز الصمود، وفلسطين الأبية قلب العروبة، والقدس قضيَّة المسلمين الأولى، كل عام وفلسطين بخيرٍ وأمنٍ وسلامٍ".
 

إقرأ ايضا

عجل بثلاثة أعين..

عجل بثلاثة أعين.. طبيبة بيطرية: أغرب ما رأيته على الإطلاق

سمير غانم 123

سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

20200225_1582656729-796

وسيم يوسف ينشر فيديو لغارة إسرائيلية على غزة: سحائب اللعنة على حماس

أخبار متعلقة

1519509_0

الأرصاد تعلن طقس أيام عيد الفطر المبارك

glkhtshsrtstryhsyhsthth

دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر

e0fc7642-1f98-4335-8fc4-bc066e3a684d

الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

resize

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

شيخ الأزهر

الطيب: الأزهر أجاز سفر المرأة دون محرم وتقلدها الوظائف ‏العليا‏

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يفند بالأدلة جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم