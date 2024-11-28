تنفيذ حكم القتـ.ل في مصري بالسعودية

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك.

أقدم / السيد عبدالعزيز عبدالهادي إسماعيل - مصري الجنسية - على تهريب مادة الأفيون المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / السيد عبدالعزيز عبدالهادي إسماعيل - مصري الجنسية - يوم الأربعاء 25 / 5 / 1446هـ الموافق 27 / 11 / 2024م بمنطقة تبوك.