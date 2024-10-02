تقفز من الطابق الرابع هرباً من تعدي زوجها عليها بأكتوبر





تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في قفز سيدة من الطابق الرابع هربا من تعدي زوجها عليها بالضرب لتصطدم بسيخ حديدي أثناء سقوطها فأصابها بجرح بالبطن.

واستعلمت النيابة عن حالة السيدة المصابة لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على سيدة مصابة بإصابات بالِغة، وبعمل التحريات تبين قيام المصابة بالقفز من الطابق الرابع هربا من تعدي زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما واصطدمت بسيخ حديدي أثناء سقوطها مما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة جري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفَّظت الأجهزة الأمنية على الزوج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.