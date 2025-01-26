تغيرت ملامحه.. الكشف عن مرض حميد الشاعري

تعرض الفنان حميد الشاعري مؤخرا الى وعكة صحية شديدة بسبب إصابته بمرض السكري.

ويعد الفنان حميد الشاعري من اشهر الملحنين والمطربين في الوطن العربي وهو من أصل ليبي.

وفيما يلي نعرض لكم طرق الوقاية من مرض السكري الذي أصيب به الفنان حميد الشاعري مؤخرا.

فقدان الوزن والمحافظة عليه حيث يعد التحكم في الوزن جزءًا مهمًا من الوقاية من مرض السكري وقد تتمكن من منع أو تأخير الإصابة بمرض السكري من خلال فقدان 5 إلى 10% من وزنك الحالي على سبيل المثال إذا كان وزنك 200 رطل فسيكون هدفك هو فقدان ما بين 10 إلى 20 رطلاً وبمجرد فقدان الوزن من المهم ألا تكتسبه مرة أخرى.

اتباع نظام غذائي صحي فمن المهم تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها كل يوم حتى تتمكن من إنقاص الوزن والحفاظ عليه للقيام بذلك يجب أن يتضمن نظامك الغذائي حصصًا أصغر وأقل دهونًا وسكرًا يجب عليك أيضًا تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة غذائية بما في ذلك الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات من الجيد أيضًا الحد من تناول اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة.

مارس التمارين الرياضية بانتظام للتمارين الرياضية فوائد صحية عديدة بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم وكلاهما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 حاول ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع إذا لم تكن نشطًا فتحدث مع الطبيب عن أنواع التمارين الرياضية المناسبة لك والتى يمكنك البدء ببطء والعمل على تحقيق هدفك.

لا تدخن يمكن أن يساهم التدخين في مقاومة الأنسولين مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا كنت تدخن بالفعل فحاول الإقلاع عن التدخين

تحدث إلى الطبيب لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء آخر يمكنك القيام به لتأخير أو منع الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا كنت معرضًا لخطر كبير فقد يقترح عليك تناول أحد أنواع أدوية مرض السكري القليلة.