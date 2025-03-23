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تعليق مفاجئ من عمرو الدرديري عن أنباء انتقال زيزو للأهلي

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الأحد، 23-03-2025 02:34 ص

 

 

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على الأنباء المتداولة بشأن توقيع  أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل : احمد السيد زيزو هيسيب فلوس الخليج اللي وصلت 50 مليون كل موسم وهيلعب في الأهلي وياخد 30 مليون، من مذكرات اهلاوي"

وترددت خلال الساعات الأخيرة، أنباء عن توقيع اللاعب للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات، بدايةً من الموسم المقبل، بعد رحيله عن الزمالك مجانًا.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء.

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